İlk kez ortaya çıktı... Güllü, Ahmet'i de unutmamış!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:07

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve “son isteği” olarak bilinen şarkısı ise ortaya çıktı. Güllü’nün bu şarkıyı, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti

Geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Cinayetin davası 2 Ekim’de görülecek.

Bu trajedi karşısında derin üzüntü yaşayan Güllü, Minguzzi için bir şarkı hazırlamaya karar verdi. Projeyi gizli tutan sanatçı, mahkemeden önce bu eseri dinleyicilerle buluşturmayı planlıyordu.

Son şarkısı

Beyaz Magazin'de yayınlanan ses kaydına göre Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı. 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

İşte o şarkının sözleri

Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O karagözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında
Düşlerin yarım bir masal içinde
Sokaklar suskun, gece karanlık
Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O kara gözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

#Güllü#Mattia Ahmet Minguzzi#Gül Tut

