İlk kez ortaya çıktı... Güllü, Ahmet'i de unutmamış!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti

Geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Cinayetin davası 2 Ekim’de görülecek.

Bu trajedi karşısında derin üzüntü yaşayan Güllü, Minguzzi için bir şarkı hazırlamaya karar verdi. Projeyi gizli tutan sanatçı, mahkemeden önce bu eseri dinleyicilerle buluşturmayı planlıyordu.

Son şarkısı

Beyaz Magazin'de yayınlanan ses kaydına göre Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı. 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

İşte o şarkının sözleri

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O kara gözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...