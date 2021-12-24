Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? İşte filmin detayları

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Matrix serisinin 4. filmi 'The Matrix Resurrections' 23 Aralık'ta vizyona girdi. Bu gelişmenin ardından filme dair merak edilen detaylar sorgulanmaya başlandı. İşte, "The Matrix Resurrections" filminin konusu...

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluştu.

Bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filminde, "Bay Anderson" karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalıyor.

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin senaryosunu, David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski kaleme aldı.