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Matild Manukyan kimdir? Manukyan serveti ve mirası ile gündemden düşmüyor!

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Matild Manukyan kimdir Manukyan serveti ve mirası ile gündemden düşmüyor

Matild Manukyan serveti ile dudak uçuklatmaya devam ediyor. Matild Manukyan, miras davası ile gündemde yer almaya devam ediyor. Genelev patroniçesi olarak bilinen Matild Manukyan, terzi olarak başladığı iş hayatını, Karaköy'deki genelevlere ortak olarak devam ettirmiştir. Peki, Matild Manukyan kimdir? İşte, Matild Manukyan'ın mirası ve hayatı hakkında detaylı bilgiler

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Geride bıraktığı mirası dudak uçuklatan Matild Manukyan, oğlu olarak bilinen Kerope Çilingir'in de vefat etmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Kağıt üstünde tek mirasçısı olarak bilinen Kerope Çilingir'in ölümünün ardından mirası ile konuşulmaya başlanan Matild Manukyan'ın bankada milyonlarca liralık dövizi, birçok ticari taksi plakası ve otellerinin olduğu biliniyor. İşte, Matild Manukyan kimdir nereli sorusunun yanı sıra merak edilen mirası hakkında bazı bilgiler

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

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Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

Manukyan'ın tek çocuğunun ABD'de yaşayan Kerope Çilingir olduğu biliniyor.

Son dakika haberi: Manukyan’ın oğlunun cenazesinde miras gerilimi! Cenazeden çıkarıldı...

MATİLD MANUKYAN'IN SERVETİ VE MAL VARLIĞI

- Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel
- Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel
- İstanbul’da 2 fabrika
- Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk
- İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı
- Yalova’da yüzlerce daire ve arsa
- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa
- Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro
- 220 ticari taksi
- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler

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