Masterchef'te talihsiz anlar... Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü

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Yarışmacıların Türkiye'nin en iyi şefi olabilmek için ter döktüğü Masterchef, talihsiz anlara sahne oldu.

Yarışmanın favori isimlerinden Beyza Huri Aydın, börek tepsisini çevirdiği sırada kızgın yağ yüzüne döküldü.

Panikle elindeki her şeyi fırlatan Beyza'ya ilk müdahale programın sağlık ekibinden geldi.

Beyza ne yapacağını bilmezken, arkadaşlarının yaşadığı panik de kameraya yansıdı.

Daha önce takımını 'tehlikeli iş yapıyorsunuz, bu şekilde olmaz' diyerek uyaran Alper, Beyza'nın başına gelenleri görünce öfkeden deliye döndü.

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Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Somer Şef'ten geldi:

"Doktorun söylediği şu; yanık yüzde olduğu için enfeksiyon kapma ihtimali, başka yerde olduğundan daha fazla."

Mehmet Şef ise; "Şuanda önemli olan onun sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesi. Çok güzel bir hastanede tedavi görüyor olması..." diye konuştu.

DEMET AKALIN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Demet Akalın, yıllar önce yaşadığı kazayı hatırlatarak Beyza için geçmiş olsun mesajı yayınladı:

"Beyza'yı görünce gazlı balondan yandığım aklıma geldi... Çok büyük geçmiş olsun. Geçecek inşallah sabır ve dua ile"