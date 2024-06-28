Masterchef'te duygusal anlar... Mehmet Şef, yaşadığı kazayı ilk kez anlattı: Çocuklarım elimi dövme yaptırmış

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"Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum" diyen ve başından geçen talihsiz olaydan bahseden Mehmet Şef şunları söyledi;

"Ben de 5 yaşında yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor. İş görüşmesine gittiğinizde saklarsınız, çünkü sizi işe almayacaklar gibi gelir. Daha sonra işe başladıktan sonra acaba bu işi yapabilecek mi diye başla insanlar gönderirler. Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine gittiğimde de bu korkuyla gidiyordum, almayabilirler mi düşünüyordum. Ama çoğu iş yerine de alındım, kariyer yaptım ve gördüğün gibi MasterChef Türkiye'de jüriyim. "

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Yaşananların kolay olmadığını vurgulayarak Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü;

"Askerlik şubesine gittim, elimi sakladım. Beni askere alsınlar diye. Daha sonra şehrin içine gittim, pastanenin içinde askerleri gördüm. Askerlere dedim ki ben askere gitmek için elimi sakladım. Onlar da dediler ki git hemen askerlik şubesine doğruyu söyledi. Yoksa askere gidersen daha büyük tepkiyle karşılaşırsın, neden sakladın diye...

Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Dolayısı ile ben de kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna kıyma makinesi diyor. Yada başka şeyler diyor. Hayatta yaşadığımız kazalar bizi tutunmaya sevk ediyor. Kolu ayağı, vücudunun yarısı olmayanlar var, ağzıyla resim yapanlar var. Benim için 'bu çocuktan aşçı olmaz bari bulaşıkhaneye verelim, bulaşık yıkasın' dendi. Bu bana her zaman için bir hırs, tutunma verdi. Mutfağa geçtim, herkesten daha fazla çalışarak bu işte ilerleme zorunluluğum vardı. Türkiye'nin en büyük tesislerinde şeflik yaptım. Şuanda mesleğimde bana göre iyi bir yerdeyim.

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Mehmet Yalçınkaya, çocuklarının kendisini çok etkileyen sürprizinden de bahsetti...

"Etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim; benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim... Senin bu halini sevenler de olacaktır. Onlar dövmeyi yaptırmışlar, acaba etkilenir miyim diye bana bir sene sonra gösterdiler."

Ünlü şef, ekip arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yardımcı tavırlarını da anlattı:

"Mesela Somer ile Danilo… Her zaman eti ikisinden biri keser. Beni zorlamasın diye ve çaktırmazlar... Türkiye'nin en büyük tv kanallarından bir tanesi benim elimin bu şekilde olduğunu bilerek, ön yargısız buraya jüri yaptı ve bu iki arkadaşım benim elimle ilgili hiçbir şey konuşmadı, sormadılar... Bence her şeyi bırakıyorsun ve hayata dimdik sarılmaya devam ediyorsun..."

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