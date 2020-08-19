MasterChef yarışmacısı Furkan Yalçın kimdir? İşte MasterChef Furkan hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu ile başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışamada ana kadro içinde yer alan Furkan Yalçın, şeflerle girdiği diyaloglar ve yaptığı yemeklerin ardından gündem oluyor. İşte, MasterChef Furkan hakkında bilgiler...

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindiğini belirtmiştir.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restaurant mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menüsünü sunmaya başlayan Furkan Yalçin, Çin Mutfağı üzerine eğitimler almıştır.

Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef’e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.