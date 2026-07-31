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MasterChef şampiyonu Eren evinde ölü bulunmuştu... Arkadaşı kahreden anları anlattı

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#Eren Kaşıkçı#Masterchef#Mikail Malkoçoğlu
MasterChef şampiyonu Eren evinde ölü bulunmuştu... Arkadaşı kahreden anları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 12:18

MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın cenazesi düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

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Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.

Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

MasterChef şampiyonu Eren evinde ölü bulunmuştu... Arkadaşı kahreden anları anlattı

Mikail Malkoçoğlu

Malkoçoğlu "Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin'' dedi.

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#Eren Kaşıkçı#Masterchef#Mikail Malkoçoğlu

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