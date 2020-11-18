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Haber Giriş: 18.11.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Masterchef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli kaç yaşında?

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Masterchef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli kaç yaşında?
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Masterchef Güzide, geçtiğimiz yıl yarışmaya damga vurmuş ve adından sıkça söz ettirmişti. Estetisyen olan Güzide Mertcan, Masterchef yarışmasında dikkat çekmesinin ardından sosyal medya üzerinden oluşturduğu kitle ile takipçileri ile etkileşime geçti. Peki, MasterChef Güzide kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MasterChef Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik alarak güzellik merkezi sahibi oldu.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok sevdi. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekti. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım"

MasterChef Güzide, yarışmanın son aşamalarına kadar gelerek dikkatleri üzerine çekti.

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