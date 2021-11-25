MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? Meğer ablası da yarışmacıymış

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MasterChef ana kadroya yeniden girmeleri için fırsat verilen elenen yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Bu mücadelenin kazananlarından biri de MasterChef Görkem oldu. Şeflerin ördek eti hazırlamalarını istediği yarışmacılardan yemeği en iyi hazırlayan Görkem oldu ve MasterChef ana kadroya yeniden dahil oldu. Peki, MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Görkem hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef Görkem olarak da bilinen Görkem Demiral, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor. MasterChef Görkem'in ablası Esra Demiral Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmıştır.