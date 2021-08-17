Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eren kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. 1989 doğumlu olan MasterChef Eren, iddialı açıklamaları ile öne çıkmıştı. Yarışmaya Çanakkale'den katılan MasterChef Eren Gökçeada'da yaşamaktadır. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.

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