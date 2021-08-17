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Hayat
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isim oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MasterChef Eren kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. 1989 doğumlu olan MasterChef Eren, iddialı açıklamaları ile öne çıkmıştı. Yarışmaya Çanakkale'den katılan MasterChef Eren Gökçeada'da yaşamaktadır. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı. 

 

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