MasterChef Emre Büber kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Emre oğlu için yemek yaptı!

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MasterChef yarışmacıların Emre Büber, eleme potasında yaptığı yemeği oğluna armağan ettiğini söyleyerek sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Emre Büber'in oğlu olmasına şaşırsan takipçileri, MasterChef Emre hakkında araştırmalara başladı. Emre Büber kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Emre hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Emre Büber, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri. Başarılı yarışmacı yaptığı tabaklar ve yarışmacılar ile girdiği diyaloglarla gündemde oluyor. Yarışmaya Avusturya’dan katılan Emre Büber 26 yarışında ve Cafer adında bir oğlu var.

Yaptığı tabaklar ile dikkat çeken Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Aslen Konyalı olan Büber, 26 yaşında. MasterChef Emre alaylı aşçı olarak çalıştığını ve yaklaşık 4 yıldır bu meslekte olduğunu belirtti.

Ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada, ‘Şefim daha önce açık açık belirtmedim. Buraya ilk başta oğlum için geldim, ona örnek olabilmek için. İyi ki de ilk gün yukarıya çıkmamışım. Hiçbir şeyden yılma veya vazgeçme olmadığını ve her zaman başarıya bir gün gidebileceğini göstermiş oldum. En son gün çıktığım için çok mutluyum. Azmimi görmüştür, ilerde o da başarıya ulaşır inşallah. Onu her şeyden çok seviyorum. İsmi Bünyamin Cafer.’ dedi.