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MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş nereli kaç yaşında?
MasterChef Ekin, ekran karşısına çıkması dolayısıyla araştırılan isim oldu. Peki, geçtiğimiz yıl MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Ekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.
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