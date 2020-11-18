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Haber Giriş: 18.11.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş nereli kaç yaşında?

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MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş nereli kaç yaşında?
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MasterChef Ekin, ekran karşısına çıkması dolayısıyla araştırılan isim oldu. Peki, geçtiğimiz yıl MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Ekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.

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