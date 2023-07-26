MasterChef Barbaros Yoloğlu evlendi!

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MasterChef yarışmasına katılan ve ikinci olan Barbaros Yoloğlu sempatik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti.
Yarışmadan sonra şefliğe devam eden Yoloğlu kendi işini kurmuştu.
İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Çok sayıda davetlinin katıldığı törene MasterChef yarışmacıları da yoğun ilgi gösterdi.
Barbaros'un nikah şahitliğini finalde yarıştığı yakın arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.
Törenden renkli video ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
ALL STAR'A KATILACAK MI?
Yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu bu yıl MasterChef All Star formatıyla ekrana gelen programa katılacak.
Format gereği önceki yıllarda finale kalmayı başaran yarışmacılar, ilerleyen süreçte MasterChef All Star'a dahil olacak.
DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
2020 yılında yarışmaya katılan Barbaros Yoloğlu'nun yıllar içindeki değişimi de şaşırttı. Önce kilo veren Yoloğlu, daha sonra saçını kısaltıp, imaj değişikliğine gitti.