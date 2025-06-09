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' Marmaris’ten ada aldım'

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#Bülent Ersoy#Diva#Bülent Ersoy'un Mal Varlığı
Marmaris’ten ada aldım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 07:42

Bodrum’da bayram konseri veren Bülent Ersoy, mal varlığı hakkında konuştu. Marmaris’teki bir adayı satın aldığını söyleyen sanatçı, “Artık nerede ne varlığım var, takip edemiyorum” dedi.

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SANAT müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, Kurban Bayramı’nın ikinci gecesi Bodrum-Yalıkavak’ta bulunan Chan Private adlı mekânda sahneye çıktı. Modacı Semih Doğruer’in imzasını taşıyan bir elbise giyen sanatçı, Türk sanat müziğinin klasik eserlerini yorumladı ve dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.

ABLANIZ GAZİNOLARI PATLATIYOR

Gecenin finalinde Bülent Ersoy’a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, “Mekân hıncahınç doluydu, yine zafer benim. Gurur duyuyorum kendimle. Ablanız her yerde gazinoları patlatıyor” diyerek kahkaha attı.

Ersoy’a Ferdi Tayfur’un vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmalarıyla ilgili sorular yöneltildi.

Marmaris’ten ada aldım

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Ferdi Tayfur’un, İbrahim Tatlıses’in ve kendisinin çok varlıklı sanatçılar olduklarını dile getiren Bülent Ersoy, Fethiye’de Tayfur’un çocuklarına miras bıraktığı bir benzin istasyonuna ortak olduğunu açıkladı.

Ayrıca Marmaris’te kendisine ait bir adanın bulunduğunu söyleyen sanatçı, “Artık nerede ne varlığım var takip edemiyorum” ifadelerini kullandı.

MİRASI KURUMLARA GİDECEK

Mirasını çeşitli kurumlara bırakacağını söyleyen Bülent Ersoy, evlat edinmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hayır. Ben o şefkati veremem. Hep ben sevileyim istiyorum. Beraber olduğum bir bey vardı. Hayatımda ilk defa onun çocuğuna ballı süt kaynatıp içirmiştim. Koynumda yatardı. Ama yine de bir annenin özverisi, şefkati bambaşka. Ben yapamam.” 

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#Bülent Ersoy#Diva#Bülent Ersoy'un Mal Varlığı

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