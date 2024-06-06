Marketteki milyarder!

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Turkcell, Digiturk, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank ve BMC gibi dev şirketlerin eski patronu, bir markette görüntülendi.
Akatlar’daki bir markette tek başına alışveriş yapan ünlü iş insanı aldığı ürünleri de kendisi poşete koydu.
Snobmagazin’in haberine göre Karamehmet, market çıkışında kendisini görüntüleyenlerin sorusuna “Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın” yanıtını verip kameraya el salladı.
Karamehmet hâlâ Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.