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Marketteki milyarder!

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#Mehmet Emin Karamehmet#Akatlar#Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Marketteki milyarder
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:33

8 milyar dolarlık servetiyle 2000 yılında Forbes’un ‘dünyanın en zenginleri’ listesine 29. sıradan giren Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet mütevazı yaşam tarzıyla dikkat çekti.

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Turkcell, Digiturk, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank ve BMC gibi dev şirketlerin eski patronu, bir markette görüntülendi.

Akatlar’daki bir markette tek başına alışveriş yapan ünlü iş insanı aldığı ürünleri de kendisi poşete koydu.

Snobmagazin’in haberine göre Karamehmet, market çıkışında kendisini görüntüleyenlerin sorusuna “Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın” yanıtını verip kameraya el salladı.

Marketteki milyarder

2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Mehmet Emin Karamehmet; Pamukbank ve Yapı Kredi bankalarının yanı sıra borçları sebebiyle TMSF’nin el koyduğu Turkcell, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC gibi şirketlerin eski sahibiydi.

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Karamehmet hâlâ Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

 

 

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#Mehmet Emin Karamehmet#Akatlar#Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı

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