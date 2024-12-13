Ebru Şallı, markette pilates yaptı

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Pilates hareketleri eşliğinde alışveriş yapan Ebru Şallı’ya takipçilerinden yorum yağdı:



“Markette böyle hareketler yapsak bize deli derler”, “Kasada sıra beklerken ayağımı önümdekinin kafasına koysam olur mu?”, “Ellerimizi değdirdiğimiz yerlere ayağınızı koymanız doğru değil”.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım

Burcu Özberk, 35’inci yaşını önceki gün evinde pasta keserek kutladı.

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Oyuncu, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı: “Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım. Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken; heyecanım, cesaretim, hayallerim. Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum.”

İlk kez aynı filmde

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kemal Sunal’ın çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal ilk kez bir filmde beraber kamera karşısına geçti.





“Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları”nda rol alan iki kardeş, “Bizim için unutulmayacak bir anı oldu” dedi.Yaz tatilinde dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu alan, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu film , 10 Ocak 2025’te vizyona girecek.

Kapadokya’da ask

Hande Erçel ve Barış Arduç, “Rüzgara Bırak” filminin ardından “Aşkı Hatırla” adlı yeni dizide başrolü üstlendi.





Mimar Deniz ile fenomen bir editör olan Güneş’in hikâyesini konu alan romantik komedi türündeki dizinin çekimlerine başlandı. İstanbul ve Kapadokya’da çekilecek 8 bölümlük dizi, dijital platformda seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Özgür Önurme’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al da yer alıyor.

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Baba-kız rolünde

Kerem Alışık ve Hande Soral “Akıldan Kalbe” filminde baba-kız rolünü üstlendi.

Kerem Alışık’ın ters köşe bir karakter olan ‘Sadık’a hayat verdiği filmde Hande Soral da yaşadıklarına rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen ‘Defne’yi canlandırıyor. İki oyuncunun duygusal sahnelerinin yer aldığı film, 20 Aralık’ta vizyona girecek. Alışık ve Soral’a başrolde Şenay Gürler’in eşlik ettiği yapımın yönetmeni ise Özer Feyzioğlu.