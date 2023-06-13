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Mardin'den İstanbul'a uzanan Nil sevgisi!

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#Nil Karaibrahimgil#Demirören Medya Grubu#Mardin
Mardinden İstanbula uzanan Nil sevgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:13

Nil Karaibrahimgil, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam hayranlarıyla buluştu. “Renkli 90 Dakika” konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

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Konserin açılışını “Burası İstanbul” şarkısıyla yapan ünlü sanatçı, “Resmen Aşığım”, “Peri” ve “Bütün Kızlar Toplandık” gibi sevilen hit’lerini hayranlarıyla seslendirdi.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin’den İstanbul’u gezmeye gelen çocuklar da Nil Karaibrahimgil’in konserindeydi. Onlarca Nil hayranı olan minik, konserin tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Mardinden İstanbula uzanan Nil sevgisi

Konserin ikinci yarısında Nil Karaibrahimgil’in dinleyicilerine bir de sürprizi vardı. 10 yaşındaki hayranı İlayda’yı sahneye davet ederek piyano eşliğinde şarkı söyledi.

Nil Karaibrahimgil sahne performansını “İyi ki varsınız. Size binlerce kez teşekkürler” sözleriyle sonlandırdı.

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Mardinden İstanbula uzanan Nil sevgisi


Hayranları Nil Karaibrahimgil’e doyamayınca sanatçı bir kez daha sahneye geri döndü ve gecenin finalini “Ben Buraya Çıplak Geldim” şarkısıyla yaptı.

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#Nil Karaibrahimgil#Demirören Medya Grubu#Mardin

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