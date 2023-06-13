Mardin'den İstanbul'a uzanan Nil sevgisi!

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Konserin açılışını “Burası İstanbul” şarkısıyla yapan ünlü sanatçı, “Resmen Aşığım”, “Peri” ve “Bütün Kızlar Toplandık” gibi sevilen hit’lerini hayranlarıyla seslendirdi.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin’den İstanbul’u gezmeye gelen çocuklar da Nil Karaibrahimgil’in konserindeydi. Onlarca Nil hayranı olan minik, konserin tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Konserin ikinci yarısında Nil Karaibrahimgil’in dinleyicilerine bir de sürprizi vardı. 10 yaşındaki hayranı İlayda’yı sahneye davet ederek piyano eşliğinde şarkı söyledi.

Nil Karaibrahimgil sahne performansını “İyi ki varsınız. Size binlerce kez teşekkürler” sözleriyle sonlandırdı.

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Hayranları Nil Karaibrahimgil’e doyamayınca sanatçı bir kez daha sahneye geri döndü ve gecenin finalini “Ben Buraya Çıplak Geldim” şarkısıyla yaptı.