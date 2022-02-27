Mardin’de müzik atölyesi yaptırdı

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Şarkıcı, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde bulunan 100’üncü Yıl İlk ve Ortaokulu’na müzik atölyesi yaptırdı.

İçerisinde onlarca müzik aletinin bulunduğu atölyenin açılışı önceki gün yapıldı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan tarafından gerçekleştirilen açılışta Duyan, “Bu atölyeye vesile olan, bu hayrı işleyen, bu ortamı bize oluşturup çocuklarımızı, öğrencilerimizi sevindiren ve daha önce birçok okulda bu çalışmaları yapan Merve Özbey’e teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz burada içlerindeki yeteneği keşfedecek” diye konuştu.