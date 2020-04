Marc Anthony kimdir?

Marc Anthony, Porto Rikolu çift Felipe Muñiz ve Guillermina tarafından New York'ta dünyaya getirilmiştir. Kariyerine pop tarzı şarkılara vokalistlik yaparak ve dans gösterilerinde bulunarak başlamıştır.

Adaşıyla isim karışıklığından kaçınmak için ismini Marc Anthony olarak değiştiren Anthony, ilk başlarda söz yazarlığı yaparak ve Menudo ve Latin Rascals önde gelmek üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaparak çalışmıştır.

İlk piyasaya çıkardığı eser, serbest tarz müzik olan Rebel ile 1988 yılında olmuştur. Bu parça, tamamen Marc Anthony tarafından yazılmıştır ve Marc Anthony'nin serbest tarz müzikte ne kadar başarılı olduğunu göstermiştir. Aynı yıl, Freestyle artist Sa-Fire için "Boy I've Been Told"u yazan Marc Anthony, 1989'da, Ann-Marie'ye vokalistlik yapmıştır. 1 yıl sonra 1990'da Little Louie Vega ve Todd Terry ile çalışmalarına devam ederken, Anthony, Freestyle artist Chrissy I-Eece için "You Should Know By Now" adlı şarkıyı yazdı ve şarkıya düet yaptı. 1991 yılında, diğer bir freestyle şarkıcı olan Edmond'un "Come Back To Me" adlı şarkısına vokalistlik yaptı. Hızlı çıkışını, Little Loie Vega'nın 1991 yılında piyasaya çıkan albümündeki "Ride On The Rhythm" ile yakalayan Marc Anthony, 1992 yılından sonra, freestyle müzik tarzını bırakıp salsa ve İspanyolca müziklere dönmüştür.

Puente, Ruben Blades ve Juan Gabriel'den ilham alan Anthony, 1993 yılında salsamonga hit'i "Hasta Que Te Conoci" ile büyük bir çıkış yakaladığı İspanyolca albüm olan Otra Nota'yı hayranlarıyla buluşturduktan sonra, 1994 yılında, La India'nın "Dicen Que Soy" albümündeki "Vivir Lo Nuestro" adlı şakısına düet yapmıştır..

1995 yılındaki albmümü "Todo A Su Tiempo" ile, Grammy ödüllerine "Te Conozco Bien", "Hasta Ayer", Nadie Como Ella", "Se Me Sigue Olvidando" "Te Amare" ve "Llegaste A Mi" gibi şarkılarıyla aday olmuştur. 1999 yılında "Conta La Corriente" adlı albümü ile en iyi Latin tropikal performans ödülünü almıştır. Albümün göze çarpan şarkılarından bazıları "Y Hubo Alguien", "Contra La Corriente", "No Me Conoces" "Me Voy A Regalar" ve "No Sabes Como Duele" dir.

1999 yılında, Jennifer López ve Ricky Martin'in başarısından esinlenen Marc Anthony, kendisiyle aynı adı taşıyan "Marc Anthony" adlı albümünü çıkarmıştır. "I Need To Know" şarkısıyla İngiltere'de ilk 5'e girmeyi başaaran ve Grammy ödülünü alan albümün diğer hit parçaları "When I Dream At Night" "My Baby You" "Love Is All" ve Runaway Bride filminin soundtrack'ı olan "You Sang To Me" dir.

2001 yılında, "Libre" adlı albümünü çıkaran Marc Anthony, albümdeki "Celos", "Barco A La Deriva" "Este Loco Que Te Mira" ve "Viviendo" adlı parçalarıyla hayranlarına kendisini bir adım daha yaklaştırmıştır. 2002 yılında çıkardığı ve içinde "I've Got You", "I Need You", "Tragedy" "She Mends Me" gibi hit parçaların bulunduğu, kendi adını taşıyan albümü "Marc anthony" ile hemen hemen aynı şekilde rağbet gördüğü ve remixleri yapıldığı "Mended" albümü ile artık adını hayranlarının kalbine kazımış ve tüm dünyaya duyurmuştur. 2002 yılında Thalía’nın efsane albümü Thalia 2002 deki the Mexican adlı şarkıya vokal yapmıştır.

1993 yılı güzellik yarışmasında kainat güzeli seçilen Dayanara Torres ile evlenen Marc Anthony'nin Christian (2001) ve Ryan (2003) adlı çocukları olmuştur. Dayanara Torres ile boşandıktan sonra 5 nisan 2004 yılında Jennifer López ile evlenen Marc Anthony, aynı ay çıkardığı ve yapımcılığını Estefano'nun üstlendiği "Amar Sin Mentiras" adlı albümüyle kendini bir kez daha kanıtlamıştır. Aynı yılın Mayıs ayında da "Amar Sin Mentiras" adlı albümündeki parçalarına (Tan Solo Palabras, Nada Personal ve Amar Sin Mentiras şarkıları hariç) Rafael Fernandez'in eseri olan Lamento Boricano'yu da katarak, "Valio La Pena" adında salsa albüm çıkarmıştır. Her iki albümde de "Ahora Quien", "Escapemonos", "Amigo" ve "Valió La Pena" adlı şarkılar çok hızlı bir çıkış yakalamıştır. 2011 yılında ispanyolca balada albümü olan "Iconos"u hayranlarının beğenisine sunmuştur. Yine 2011 yılında Pitbull'la birlikte çıkardıkları "Rain Over Me" isimli parça ile büyük bir çıkış yakalamıştır. 2013 yılında ilk orijinal İspanyolca albümü olan "3.0"ı çıkarmış aynı yıl çıkış şarkısı olan "Vivir Mi Vida" ile birlikte pek çok ödül almıştır. 2014 yılında "3.0" 4 milyondan fazla kopya satarak "4X Platin Plak" ödülünü almıştır.

Marc Anthony 11 Kasım 2014 tarihinde Venezuelalı manken sevgilisi Shannon de Lima ile evlendi.