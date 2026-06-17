Manifest'ten ilk Avrupa konseri

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YURTDIŞI YOLCULUĞU BAŞLADI
Manifest, ilk Avrupa konserini Hollanda’nın Rotterdam kentinde verdi. Rotterdam Ahoy kompleksinin RTM Stage salonunda sahneye çıkan grup, kapalı gişe gerçekleşen konserle Avrupa yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Konser öncesinde salon önünde uzun kuyruklar oluştu.
İLK ALBÜME KUTLAMA
Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen ve büyük bölümü Türklerden oluşan müzikseverler saatler öncesinden konser alanındaki yerlerini aldı. Etkinlik sırasında dinleyicilerin “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratları Manifest üyelerine duygusal anlar yaşattı. Grup, kendi adını taşıyan ilk albümlerinin birinci yılını da Rotterdam sahnesinde kutladı.