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Manifest'ten ilk Avrupa konseri

Güncelleme Tarihi:

#Manifest#Rotterdam Konseri#Hollanda
Manifestten ilk Avrupa konseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 08:06

Manifest, Türkiye’deki başarısını yurtdışına taşımaya başladı. İlk Avrupa konserini Hollanda’nın Rotterdam kentinde veren grup, salonu tamamen doldurarak uluslararası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı.

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YURTDIŞI YOLCULUĞU BAŞLADI

Manifest, ilk Avrupa konserini Hollanda’nın Rotterdam kentinde verdi. Rotterdam Ahoy kompleksinin RTM Stage salonunda sahneye çıkan grup, kapalı gişe gerçekleşen konserle Avrupa yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Konser öncesinde salon önünde uzun kuyruklar oluştu.

Manifestten ilk Avrupa konseri

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İLK ALBÜME KUTLAMA

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen ve büyük bölümü Türklerden oluşan müzikseverler saatler öncesinden konser alanındaki yerlerini aldı. Etkinlik sırasında dinleyicilerin “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratları Manifest üyelerine duygusal anlar yaşattı. Grup, kendi adını taşıyan ilk albümlerinin birinci yılını da Rotterdam sahnesinde kutladı.

 

 

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#Manifest#Rotterdam Konseri#Hollanda

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