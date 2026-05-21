Manifest'e sitem ettiler

MANİFEST, geçtiğimiz hafta İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 4 günlük konser serisi düzenledi. Binlerce kişinin izlediği serinin son gününe yeni çıkan kız grupları da sahneye davet edildi.

Bu gruplardan biri de Aura oldu. Ancak Aura grubunun konsere katılmaması, iki kız grubunun arasında bir gerginlik olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Kısa bir süre sonra Aura cephesinden bu iddialara yanıt geldi. Grup, davetin organizasyona yalnızca birkaç saat kala yapıldığını ve bu nedenle katılım sağlamalarının mümkün olmadığını belirtti.

4 SAAT KALA DAVET EDİLDİK



Manifest’in menajeri Tolga Akış’ın, konserin ardından “Katılan tüm kız gruplarına teşekkür ederiz” paylaşımı yapması geceye katılmayan tek kız grubu Aura’yı hedef gösterme olarak iddia edildi.

Aura’nın yapımcısı Anıl Tiryaki ise yaşananlar sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Konsere 4 saat kala çağırılmak ne kadar doğru? Böyle bir davete katılmamız ne yazık ki mümkün değildi. Ayrıca grubumuz çıktığında yıllardır arkadaş olmamıza rağmen Tolga Akış beni sosyal medyada takipten çıktı. Bir kez bile tebrik edilmedik. Ama biz yine de Manifest grubunu seviyoruz ve destekliyoruz.”