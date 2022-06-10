maNga Kuruçeşme Açıkhava’yı coşturdu

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Alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga, “Alacaklı Topraklar”, “Habil ve Kabil”, “Şimdi Göğe Doğduk” gibi büyük beğeni toplayan şarkılarıyla rock müzik şölenini başlattı.

Rock müzik tutkunlarına müzik ziyafeti yaşatan maNga’nın “Kız isteme töreni bitti artık herkes ayağa kalkabilir mi?” çağrısıyla binlerce müziksever ayağa fırladı. maNga’nın “Bitti Rüya, Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Cevapsız Sorular, Dursun Zaman, Bir Kadın Çizeceksin” gibi rock müziğe damga vuran şarkılarını ard arda seslendirdiği yaklaşık üç saat boyunca yorulmadan zıplayan hayranları dansları ve çığlıklarıyla deyim yerindeyse Boğaz’ı titretti.

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Alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga sahne performansıyla binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Tüm konukların gönüllerince dans ettiği konser sonunda ayakta alkışlanan grup yoğun istek üzerine bis yaparak bir kez daha soluğu sahnede aldı. maNga, konser boyunca sahne önünde dans eden sevenlerinin coşkusuna bagetleri