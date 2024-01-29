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Maldivler sonrası Kıbrıs

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Kıbrıs
Maldivler sonrası Kıbrıs
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 07:56

MELEK Mosso önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı.

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Ünlü şarkıcı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşi Serkan Sağdıç’la çıktığı Maldivler tatilinden yeni döndüğünü belirten Mosso, “Düğün sonrası balayı yapamamıştık. Bir abimiz bize düğün hediyesi olarak Maldivler tatili hediye etmişti. Biz de eşimle bunu değerlendirdik. Albüm öncesi enerji depoladım” dedi.

Albümü hakkında da bilgi veren şarkıcı, “Melankolik şarkılardan oluşacak. İçinde sözleri bana ait 9 şarkı yer alacak” diye konuştu. Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit düşen er Müslüm Özdemir’in ailesine Haluk Levent ve Hasan Can Kaya tarafından ev alınmış, evin eşya ihtiyacını da Melek Mosso karşılamıştı.

Şarkıcı, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu bazen görülüyor, bazen görülmüyor. Umarım ipin ucundan biraz da olsa tutabilmişimdir.” 

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Kıbrıs

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