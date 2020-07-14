Makbule Karabudak kimdir? Survivor Makbule hakkında tüm ayrıntılar!

Survivor'dan en hızlı elenen yarışmacılar arasında yer alan Makbule Karabudak'ın kim olduğu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Makbule Karabudak hakkında tüm ayrıntılar...

Makbule Karabudak, kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum, sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım, okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor.

Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım, ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim fakat benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kaldığı için seçimimdeki tek etken annemdi çünkü hastanede doğan ilk çocuğu ben olmuşum...

Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim. Bunlara ek, üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım.

Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS'ye girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hem de spor yapmaya devam ettim. Bireysel olarak da fitness ve pilates yaptım. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim.

Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyor, akşam 5'ten 9'a kadar ve cumartesi günleri de pilates eğitmenliğine devam ediyorum.

Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de bütün enerjimi Survivor’ı kazanmaya adayacağım.