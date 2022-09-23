Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu!

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Amerika’da sinema eğitimi alan Mahmut Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Babasını canlandıracak olan Kırmızıgül, oyuncu koçlarıyla çalışıyor. Rolü için 8 kilo veren ve bıyık bırakan Kırmızıgül, babasının kopyasına dönüştü.

Kırmızıgül, “İçimde tarifsiz bir heyecan var. İlk defa kamera karşısında olacağım ve üstelik babamı canlandıracağım. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum” dedi.

OYUNCU SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Mahsun Kırmızıgül, 3 yıl aradan sonra “Prestij Meselesi” filmiyle sinemaya dönüyor. Film; Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün garibanlıktan starlığa uzanan yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak.



Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu “Prestij Meselesi”, merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetme öyküsünü ve Özcan Deniz, Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alıyor.

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Yapımcılığını Boyut Film şirketiyle Murat Tokat’ın üstlendiği filmin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. “Prestij Meselesi”nin 3 Şubat’ta vizyona girecek.

Filmin senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül, “Şu dünyada iki aile tanıdım, gerisi yalan.

Don Corleone Ailesi ve Prestij Müzik Ailesi. Kavga çıksa Prestij Ailesi bu İtalyanları paramparça eder!”

ÜNLÜ İSİMLER BU PROJEDE BULUŞUYOR

Prestij Müzik’in ortaklarından Burhan Aydemir’i Eser Yenenler, eşini ise Melisa Döngel canlandıracak. Şirketin bilinen ortaklarından Hilmi Topaloğlu karakterini ise Engin Hepileri üstlenecek. Biran Damla Yılmaz’ın da rol alacağı filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Özcan Deniz ve Haluk Levent’i kimin oynayacağı merak konusu oldu.

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Mahsun Abi ile papaz etmeyin

“Prestij Meselesi”nde rol almaya hazırlanan Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu önceki akşam Bomonti’de görüntülendi.



“Ben yönetmeni oynayacağım. En önemlisi, rahmetli Hilmi Amca’mın gençliğiyle karşılıklı sahnem olacak. Bu ilk oyunculuk deneyimim. Hem anlamlı hem de heyecanlı bir iş” diyen Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül’le ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Çok fazla konuşamıyorum, beni Mahsun Abi ile papaz etmeyin!”