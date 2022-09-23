Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu!

Güncelleme Tarihi:

#MASUM KIRMIZIGÜL#PRESTİJ MÜZİK#MAHMUT KIRMIZIGÜL
Mahsun Kırmızıgülün oğlu Mahmut Kırmızıgülün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 16:22

Mahmut Kırmızıgül, “Prestij Meselesi” filminde babası Mahsun Kırmızıgül’ü canlandıracak.

Haberin Devamı

Amerika’da sinema eğitimi alan Mahmut Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Babasını canlandıracak olan Kırmızıgül, oyuncu koçlarıyla çalışıyor. Rolü için 8 kilo veren ve bıyık bırakan Kırmızıgül, babasının kopyasına dönüştü.

Kırmızıgül, “İçimde tarifsiz bir heyecan var. İlk defa kamera karşısında olacağım ve üstelik babamı canlandıracağım. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum” dedi. 

Mahsun Kırmızıgülün oğlu Mahmut Kırmızıgülün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu

OYUNCU SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Mahsun Kırmızıgül, 3 yıl aradan sonra “Prestij Meselesi” filmiyle sinemaya dönüyor. Film; Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün garibanlıktan starlığa uzanan yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu “Prestij Meselesi”, merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetme öyküsünü ve Özcan Deniz, Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alıyor.

Haberin Devamı

Yapımcılığını Boyut Film şirketiyle Murat Tokat’ın üstlendiği filmin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. “Prestij Meselesi”nin 3 Şubat’ta vizyona girecek.

Mahsun Kırmızıgülün oğlu Mahmut Kırmızıgülün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu

Filmin senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül, “Şu dünyada iki aile tanıdım, gerisi yalan.

Don Corleone Ailesi ve Prestij Müzik Ailesi. Kavga çıksa Prestij Ailesi bu İtalyanları paramparça eder!”

Mahsun Kırmızıgülün oğlu Mahmut Kırmızıgülün şaşırtan değişimi... Babasının kopyası oldu

ÜNLÜ İSİMLER BU PROJEDE BULUŞUYOR

Prestij Müzik’in ortaklarından Burhan Aydemir’i Eser Yenenler, eşini ise Melisa Döngel canlandıracak. Şirketin bilinen ortaklarından Hilmi Topaloğlu karakterini ise Engin Hepileri üstlenecek. Biran Damla Yılmaz’ın da rol alacağı filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Özcan Deniz ve Haluk Levent’i kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Filmde neden yok Alişan ilk kez açıkladı
#MAHSUN KIRMIZIGÜL#ÖZCAN DENİZ
Filmde neden yok? Alişan ilk kez açıkladı!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Mahsun Abi ile papaz etmeyin

“Prestij Meselesi”nde rol almaya hazırlanan Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu önceki akşam Bomonti’de görüntülendi.

“Ben yönetmeni oynayacağım. En önemlisi, rahmetli Hilmi Amca’mın gençliğiyle karşılıklı sahnem olacak. Bu ilk oyunculuk deneyimim. Hem anlamlı hem de heyecanlı bir iş” diyen Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül’le ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Çok fazla konuşamıyorum, beni Mahsun Abi ile papaz etmeyin!”

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MASUM KIRMIZIGÜL#PRESTİJ MÜZİK#MAHMUT KIRMIZIGÜL

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin