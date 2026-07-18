Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem: Ellerin kırılsaydı!

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İşte Mahsun Kırmızıgül'ün o paylaşımı:

“Nerden nereye…

Bir Haluk Levent hikâyesi…



Biz seninle aynı dönemde aynı hayalleri kuruyor, aynı heyecanları yaşıyorduk. Aynı yapım şirketinde, aynı çatı altında şöhret basamaklarını birlikte tırmandık.



Sonra sen korkunç bir borç sarmalının içine düştün. Edindiğin kötü alışkanlıklar başına büyük belalar açtı. Borçların yüzünden seni Adana Karataş Cezaevi’ne, rahmetli yapımcımız Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz’le birlikte bizzat biz götürdük.



O günlerde sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için, Star TV’de yaptığım diziden kazandığım parayla yanında olduk. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık."

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"Yıllar sonra Ahbap Derneği’yle yaptığın yardımları gördükçe, “Haluk o karanlık günleri geride bıraktı.” diyordum. Bakanlardan valilere, belediye başkanlarından Cumhurbaşkanının eşine kadar birçok kişi seni takdir etti. Bu halk seni bağrına bastı. Sana ikinci, üçüncü, belki de son bir şans verdi.Depremde insanlar en sevdiklerini toprağa verirken, milyonlarca insan sana güvendi, elindekini avucundakini senin emanetine bıraktı.İşte tam da bu yüzden… O masalara bir daha oturmamalıydın. O ekranlara bakmamalı, o tuşlara bir daha dokunmamalıydın. Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin.Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna, bunca sevgiye, güvene ve emeğe sırt çevirdin. Yaptıkların sadece seni değil, sana inanan herkesi yaraladı.Bugün en çok seni değil, aileni düşünüyorum. Sadece onlar için bile bütün kötü alışkanlıklarını, tutkularını ve zaaflarını geride bırakmalıydın.İçimde cevabını bulamadığım tek bir soru kaldı:Gerçekten değdi mi Haluk?”