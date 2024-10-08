×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak bu değil!

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#İkbal Uzuner#Ayşenur Halil
Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak bu değil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:33

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in vahşice katledilmesi, tüm Türkiye’de infiale neden oldu. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının artmasına tepki gösteren ünlü isimler, sokakların da giderek tekinsiz hale geldiğini söyleyerek acil önlem çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Önlem alınmazsa bunlar fragman olur

17 yıl aradan sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, kış sezonunu önceki akşam Günay Restoran’da açtı. Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, ardı ardına yaşanan dehşet verici olaylar için şöyle dedi:

Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak bu değil


“Önlem alınmazsa bu gördüklerimiz sadece fragman olur. Eskiden insanlar bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz, bu kadar katil ruhlu değildi. Bunun bir tek çözümü var; o da Meclis. Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsun Kırmızıgül#İkbal Uzuner#Ayşenur Halil

BAKMADAN GEÇME!