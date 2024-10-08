Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak bu değil!

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Önlem alınmazsa bunlar fragman olur

17 yıl aradan sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, kış sezonunu önceki akşam Günay Restoran’da açtı. Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, ardı ardına yaşanan dehşet verici olaylar için şöyle dedi:

“Önlem alınmazsa bu gördüklerimiz sadece fragman olur. Eskiden insanlar bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz, bu kadar katil ruhlu değildi. Bunun bir tek çözümü var; o da Meclis. Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor.”