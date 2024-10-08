Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak bu değil!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:33
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in vahşice katledilmesi, tüm Türkiye’de infiale neden oldu. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının artmasına tepki gösteren ünlü isimler, sokakların da giderek tekinsiz hale geldiğini söyleyerek acil önlem çağrısında bulundu.
Önlem alınmazsa bunlar fragman olur
17 yıl aradan sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, kış sezonunu önceki akşam Günay Restoran’da açtı. Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, ardı ardına yaşanan dehşet verici olaylar için şöyle dedi:
“Önlem alınmazsa bu gördüklerimiz sadece fragman olur. Eskiden insanlar bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz, bu kadar katil ruhlu değildi. Bunun bir tek çözümü var; o da Meclis. Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor.”