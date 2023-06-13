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Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı

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#Mahsun Kırmızıgül#Hilmi Topaloğlu#Prestij Meselesi
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:00

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada mahkeme, Volkan Topal'ın filmin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.

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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti.

Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı


Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

 

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#Mahsun Kırmızıgül#Hilmi Topaloğlu#Prestij Meselesi

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