Mahsun Kırmızıgül 19 yıl sonra halkla buluştu

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Ünlü sanatçı 19 yıl aradan sonra ilk halk konserini de İzmir’de verdi. Kırmızıgül’ün İzmir Fuar Alanı’ndaki konserine ilgi büyük oldu. 100 bin kişilik alanda büyük izdiham yaşanırken, sanatçının birçok hayranı da alanın dışında kaldı. Konser sırasında oldukça mutlu olan Mahsun Kırmızıgül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek “Sayın İzmir Belediye Başkanımız biz bu alana sığamadık bir daha ki sefer bize çok daha büyük bir alan verin” dedi.