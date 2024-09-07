Mahsun Kırmızıgül 19 yıl sonra halkla buluştu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 08:42
UZUN bir aradan sonra müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül sahne çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ünlü sanatçı 19 yıl aradan sonra ilk halk konserini de İzmir’de verdi. Kırmızıgül’ün İzmir Fuar Alanı’ndaki konserine ilgi büyük oldu. 100 bin kişilik alanda büyük izdiham yaşanırken, sanatçının birçok hayranı da alanın dışında kaldı. Konser sırasında oldukça mutlu olan Mahsun Kırmızıgül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek “Sayın İzmir Belediye Başkanımız biz bu alana sığamadık bir daha ki sefer bize çok daha büyük bir alan verin” dedi.BENİ KİM NE YAPSIN!
Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan sanatçı sevilen şarkılarını 100 bin kişilik dev korosuyla birlikte seslendirdi. Konser
sonrası muhabirlerle sohbet eden Mahsun Kırmızıgül
“Aşk hayatına vakit ayırabiliyor musunuz” sorusuna “Daha beni kim ne yapsın, kadınlar detaycıdır. İlgi isterler. Şimdi ben nasıl ilgi göstereceğim bu kadar işin içinde, çok zor” diye yanıt verdi. Yönetmenliğini üstlendiği “Güzel Aşklar Diyarı” dizisi Kanal D’de ekrana gelecek sanatçı, kızı Lavin’in annesi Ece Binay’dan 2022 yılında boşanmıştı.