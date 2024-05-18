Mahsun Kırmızıgül: 17 yıl sonra müziğe dönmek beni zorladı

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Sanatçı konser öncesi ‘Dönerci Serkan Usta’da Azerbaycan ve Türkiye’den gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kırmızıgül, 17 yıl sonra müziğe dönmesi hakkında şunları söyledi: “17 yıldır müzik yapmadım. Yeni yeni sahnelere ısınmaya başladım. İlk başlarda çok zorlandım çünkü 17 yıl sonra eline mikrofon alıp şarkı söylemek çok zor bir işmiş. Kendi yazdığınız şarkı sözlerini bile unutabiliyorsunuz. Bu arayı kapatmak için gerçekten son zamanlarda çok çalıştım. Daha yeni sesim oturuyor.”

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Mahsun Kırmızıgül, Bakü’de yaklaşık 10 bin kişiye vereceği konserlerin biletlerinin aylar öncesinden tükenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi:

“20 yıl önce klip çekimi için Azerbaycan’a gelmiştim. Her yerini gezmiştim. 20 yıl içinde geldiği noktaya inanamadım. Bakü, inanılmaz bir şehir olmuş.”

Çekimler temmuzda başlıyor

Mahsun Kırmızıgül, yeni bir dizi çekeceğini açıkladı: “Temmuz ayında çekimleri başlayacak, dizide ben oynamayacağım. Eylül ayı içerisinde yayına girecek. Yıllar sonra dizi yapacağım, ben de çok heyecanlıyım.”

Sanatçı, konserini merakla bekleyen Azerbaycanlı hayranlarına “Ben diğer sanatçılara benzemem. Şan dersi aldığım için sabaha kadar konser verebilirim” dedi.