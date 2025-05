Duruşma ifşa oldu... Mahkemede öfke patlaması yaşadı, kavga çıktı!

Haberin Devamı

WANDA ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının çok gergin geçtiği ortaya çıktı. Arjantinli gazeteci ve sunucu Luis Ventura, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, mahkeme salonunda tansiyonun hayli yükseldiğini yazdı:

"Duruşma boks ringi gibiydi. Her iki taraf da birbirlerine her şeyi fırlatıp kavga etti. En gergin an, Wanda'nın Keita Balde ile görüntülerinin yayınlandığı sırada yaşandı. Wanda Nara öfke patlaması yaşadı. Duruşmada Icardi galip geldi. Wanda Nara hiçbir açıklama yapmadan salonu terk etmek zorunda kaldı."

Mauro Icardi - China Suarez

OLAYLI AYRILIK

Geçen yıl ayrılık kararı almalarının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara’nın kendisini futbolcu Keita Balde ile aldattığını öne sürmüş, Balde de ilişkiyi “Hayatımın en büyük hatasıydı” diyerek itiraf etmişti. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Icardi ile Nara, mart ayında resmen boşandı. Sarı kırmızılı futbolcu Arjantinli oyuncu China Suarez’le aşk yaşamaya başlarken, Wanda Nara da rap’çi L-Gante ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Ancak Nara’nın ilişkisi uzun sürmedi.