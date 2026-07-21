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Mahkeme 'hakareti' affetmedi!

Güncelleme Tarihi:

#Nur Sürer#Cahit Yüceer#Tazminat Davası
Mahkeme hakareti affetmedi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 09:29

OYUNCU Nur Sürer, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ederek kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Cahit Yüceer’e açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

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 İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek Yüceer’in Sürer’e 2 bin lira manevi tazminatı, 27 Haziran 2021’den itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Sürer, daha önce aynı olay nedeniyle açılan ceza davasında Yüceer’in ‘yazılı bir ileti yoluyla alenen hakaret’ suçundan mahkûm edildiğini belirterek 30 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

Davalı ise sözlerinin hakaret değil, kaba ifade niteliğinde olduğunu savunarak davanın reddini istemişti. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul etti. 

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#Nur Sürer#Cahit Yüceer#Tazminat Davası

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