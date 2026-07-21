Mahkeme 'hakareti' affetmedi!

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek Yüceer’in Sürer’e 2 bin lira manevi tazminatı, 27 Haziran 2021’den itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Sürer, daha önce aynı olay nedeniyle açılan ceza davasında Yüceer’in ‘yazılı bir ileti yoluyla alenen hakaret’ suçundan mahkûm edildiğini belirterek 30 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

Davalı ise sözlerinin hakaret değil, kaba ifade niteliğinde olduğunu savunarak davanın reddini istemişti. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul etti.