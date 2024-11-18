Mahkeme Feridun Düzağaç'ı haklı buldu

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2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, maddi-manevi zarara uğratıldığını öne sürerek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.
Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Düzağaç’ın eserlere ilişkin dijital iletim hakkını davalı iki şirkete devretmediği belirtildi.
Kararını açıklayan mahkeme, iki şirketin eserler üzerindeki haksız tecavüzünün durdurulmasına, bu eserleri dijital platformlarda kullanmalarının yasaklanmasına hükmetti.