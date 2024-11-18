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Mahkeme Feridun Düzağaç'ı haklı buldu

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#Feridun Düzağaç#Beni Rahatta Dinleyin#Köprüden Önce Son Çıkış
Mahkeme Feridun Düzağaçı haklı buldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 08:13

FERİDUN Düzağaç’ın “Beni Rahatta Dinleyin” ve “Köprüden Önce Son Çıkış” albümlerinde yer alan 23 eseri izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla A1 Müzik Yapım ile Akbaş Müzik Üretim’e açtığı dava sonuçlandı.

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2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, maddi-manevi zarara uğratıldığını öne sürerek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Düzağaç’ın eserlere ilişkin dijital iletim hakkını davalı iki şirkete devretmediği belirtildi.

Kararını açıklayan mahkeme, iki şirketin eserler üzerindeki haksız tecavüzünün durdurulmasına, bu eserleri dijital platformlarda kullanmalarının yasaklanmasına hükmetti.

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#Feridun Düzağaç#Beni Rahatta Dinleyin#Köprüden Önce Son Çıkış

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