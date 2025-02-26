Mahkeme de 'baba' dedi... O artık Uzay Sabancı!

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Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D.’nin açtığı ‘babalık’ davasında karar açıklandı.

Fatma D. 2 Şubat 2021’de dünyaya getirdiği ‘Uzay’ ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne babalık davası açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denilmişti.

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DNA yüzde 99.99 uyumlu çıktı

Mahkeme kararıyla geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük ‘Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

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İstanbul Aile Mahkemesi’nde yaklaşık bir yıldır görülen davanın karar duruşması ise önceki gün görüldü. Gizli görülen davada Fatma D.’nin avukatı davanın kabulünü istedi.

Hacı Sabancı’nın avukatları ise “Adli yargılama hakkı gereği deliller toplanmamıştır. Yüzde 99.99 oran yeterli bir oran değildir. Adli Tıp raporu denetime elverişli değildir. Sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Adli Tıp Kurumu üst kuruluna gönderilmesini isteriz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunun tespitine hükmetti.

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