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Maçtan çıktı aşkına koştu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira yeniden bir arada...

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#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Bodrum
Maçtan çıktı aşkına koştu Devrim Özkan ve Lucas Torreira yeniden bir arada...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:59

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira aşklarına bir şans daha verdi.

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Lazio karşılaşmasının ardından İstanbul’dan ayrılan Lucas Torreira, ilk uçakla Bodrum’a sevgilisi Devrim Özkan’ın yanına gitti.

Havalimanında futbolcuyu Özkan karşıladı. Yorgun olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Her şey yolunda, daha sonra konuşuruz” dedi.

Ertesi gün tekne turuna çıkan çift, Bodrum açıklarında vakit geçirdi. Jet ski yapan ikili, ardından birlikte denize girdi.

Devrim Özkan’ın Torreira’yı teknenin yanından suya ittiği anlar kameralara yansıdı. Çift, günü denizde yüzerek geçirdi.

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ANLAMLI KUTLAMA

Lucas Torreira, Laziı maçında attığı ilk golden sonrası yaptığı sevincin Devrim Özkan tarafından paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan, maç içinden Torreira'nın bir karesini, Urugaylı futbolcunun sevinç hareketiyle Instagram platformunda paylaştı. 

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Torreira ise Devrim Özkan’ın paylaşımını kendi hikayesinde “hayatımın aşkı” notuyla alıntıladı.

Maçtan çıktı aşkına koştu Devrim Özkan ve Lucas Torreira yeniden bir arada...

Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ve karşılıklı takibi bırakmıştı. Galatasaray-Lazio maçı öncesi birbiriyle takipleşmeyen ikilinin bu etkileşimi ise dikkatlerden kaçmadı.

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#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Bodrum

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