Macit Bitargil kimdir, nereli, kaç yaşında? Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil hakkında bilgiler

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1980 yılında dünyaya gelen Dr. Macit Bitargil Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından Doktor olarak hizmet vermeye başlamış günümüzde İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlık dünyası dışında 2014 senesinin yaz aylarında ismi Berrak Tüzünataç ile anıldı. Yaşadığı kısa süreli aşk sayesinde tanınmayı başaran Macit Bitargil, 2015 yılında Sinem Öztürk ile birlikteliğiyle gündeme gelmiştir. 2017 yılında ise oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir. Macit Bitargil, aslen Hatay Antakya'lıdır.

Macit Bitargil‘in ağabeyi bir dönem ikinci evliliğini sosyete dünyasının önemli isimlerinden Raffi Portakal‘ın kızı Maya Portakal ile gerçekleştirmişti. Maya Portakal ve Pelin Batu cemiyet hayatında birbirlerine yakınlıklarıyla tanınıyorlar