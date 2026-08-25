Maç bitti aşkına koştu

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EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın oyuncusu Onuralp Bitim yaklaşık 3 aydır birlikte.



Onuralp Bitim, Hande Baladın’ın milli formayla sahaya çıktığı maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek veriyor.

ÖPEREK KUTLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı önceki akşam Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya ile karşılaştı. Onuralp Bitim de yine tribündeki yerini aldı.



Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazandı, Hande Baladın maç biter bitmez sevgilisine koştu. Onuralp Bitim, başarılı voleybolcuyu sarılıp öperek tebrik etti.