Maç bitti aşkına koştu

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EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın oyuncusu Onuralp Bitim yaklaşık 3 aydır birlikte.
Onuralp Bitim, Hande Baladın’ın milli formayla sahaya çıktığı maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek veriyor.
ÖPEREK KUTLADI
A Milli Kadın Voleybol Takımı önceki akşam Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya ile karşılaştı. Onuralp Bitim de yine tribündeki yerini aldı.
Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazandı, Hande Baladın maç biter bitmez sevgilisine koştu. Onuralp Bitim, başarılı voleybolcuyu sarılıp öperek tebrik etti.