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Maç bitti aşkına koştu

Güncelleme Tarihi:

#Hande Baladın#Onuralp Bitim#Fenerbahçe
Maç bitti aşkına koştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:49

Milli voleybolcu Hande Baladın, Slovenya galibiyetinin ardından tribündeki sevgilisi Onuralp Bitim’in yanına koştu.

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Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın oyuncusu Onuralp Bitim yaklaşık 3 aydır birlikte.

Onuralp Bitim, Hande Baladın’ın milli formayla sahaya çıktığı maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek veriyor.

Maç bitti aşkına koştu

ÖPEREK KUTLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı önceki akşam Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya ile karşılaştı. Onuralp Bitim de yine tribündeki yerini aldı.

Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazandı, Hande Baladın maç biter bitmez sevgilisine koştu. Onuralp Bitim, başarılı voleybolcuyu sarılıp öperek tebrik etti.

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#Hande Baladın#Onuralp Bitim#Fenerbahçe

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