Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Mahkemeye sunulan dilekçede Sutekin, şarkının dijital platformlarda izinsiz kullanımının durdurulmasını istedi.

Avukatı Bumin Kaan Bulut, Matiz’in gönderdiği mesaj ve ses kayıtlarında Sutekin’in aranjörlüğünü kabul ettiğini, şarkının yüzde 95’inin müvekkilinin çalışmasından oluştuğunu söylediğini ileri sürdü.

Dilekçede ayrıca bilirkişi raporunda, Sutekin’in hazırladığı müzik versiyonuyla yayınlanan kayıt arasında kısmi farklılıklar bulunsa da aynı altyapının kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sutekin, Mabel Matiz ile iki yapım şirketinden 1 milyon lira manevi ve 10 bin Euro (yaklaşık 553 bin lira) maddi tazminat talep etti.