Mabel Matiz: Bildiğim yoldan şaşmam

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Yeni albümünün şarkılarını ilk kez, biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni şarkısı “Karakol”u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan sanatçı; “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı” dedi.



‘KARAKOL’LA BİS YAPTI

Şarkıyı dokuz ay önce yazdığını söyleyen Matiz, “Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, siz de hemen kucaklayıp sarmaladınız, sağ olun. Bizi zora da koysalar, cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” diye konuştu. Konser sonunda alkışlar eşliğinde sahneye dönen sanatçı, “Karakol” şarkısına bis yaptı.