Lucas Torreira'dan görkemli doğum günü kutlaması

Torreira’yı doğum gününde yalnız bırakmayan isimler arasında takım arkadaşları Mauro Icardi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu’nun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da yer aldı.

Oyuncu Biran Tunca, şef Gürkan Topçu, Demet Akalın ile eşi Okan Kurt da gecenin dikkat çeken konukları arasındaydı. Toplam 150 seçkin davetlinin katıldığı organizasyon için özel davetiyeler hazırlandı ve geceye girişler davetiye kontrolüyle sağlandı.

ŞARKILARINI SÖYLEDİLER

30. yaş pastasını kesen Torreira, mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Mauro Icardi’nin şampanya patlatarak geceye renk katması ise davetlilerden büyük alkış aldı.

Gürkan Topçu tarafından hazırlanan 200 adet hamburger ve sarı-kırmızı kalp şeklindeki özel tatlılar davetlilere ikram edildi. Demet Akalın ve Sefo sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.