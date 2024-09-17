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Lucas Torreira ve Devrim Özkan evlilik yolunda

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#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Birand Tunca
Lucas Torreira ve Devrim Özkan evlilik yolunda
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:12

8 aylık ayrılık sonrası barışan futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, yakın arkadaşları Birand Tunca’yla yemeğe çıktı. Nikâh şahitliği sorusu sevgilileri gülümsetti.

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BARIŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha verdiği öne sürülmüş, iddiayı doğrulayan Torreira’nın arkadaşı oyuncu Birand Tunca olmuştu. Geçen ay Etiler’de görüntülenen Tunca, âşıkların barıştığını açıklamıştı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan evlilik yolunda

HER ŞEY YOLUNDA

Birand Tunca önceki gece Lucas Torreira ve Devrim Özkan’la Bebek Otel’de yemek yedi. Üç ünlü isim çıkışta görüntülendi. Yakında evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen Devrim Özkan ve Lucas Torreira’ya “Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?” diye soruldu. Özkan gülümseyerek “Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar” dedi. 

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan evlilik yolunda

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#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Birand Tunca

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