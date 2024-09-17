Lucas Torreira ve Devrim Özkan evlilik yolunda

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BARIŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha verdiği öne sürülmüş, iddiayı doğrulayan Torreira’nın arkadaşı oyuncu Birand Tunca olmuştu. Geçen ay Etiler’de görüntülenen Tunca, âşıkların barıştığını açıklamıştı.

HER ŞEY YOLUNDA

Birand Tunca önceki gece Lucas Torreira ve Devrim Özkan’la Bebek Otel’de yemek yedi. Üç ünlü isim çıkışta görüntülendi. Yakında evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen Devrim Özkan ve Lucas Torreira’ya “Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?” diye soruldu. Özkan gülümseyerek “Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar” dedi.

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