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'Lucas Torreira ile Devrim Özkan mutlu'

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Birand Tunca
Lucas Torreira ile Devrim Özkan mutlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 08:46

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan’ın barıştığı iddiasını, futbolcunun arkadaşı Birand Tunca doğruladı: “Lucas şu anda mutlu. Devrim maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah.”

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BARIŞTILAR İDDİASI

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın 8 aya önce biten ilişkilerine bir şans daha verdikleri öne sürülmüştü. İddiayı doğrulayan, Torreira’nın arkadaşı Birand Tunca oldu. Önceki gün Etiler’deki Beca adlı mekânda Demet Özdemir’le buluşan oyuncu, çıkışta Torreira ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan mutlu

İLİŞKİYİ İFŞA ETTİ

“Lucas arkadaşım, dostum” diyen Birand Tunca, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını izlemeye gideceğini, maça Devrim Özkan’ın da geleceğini söyledi: “Yarın maça gideceğim. İnşallah tur atlayacağız. Bence Lucas şu anda mutlu. Mutlu olduğunu biliyorum. Devrim de yarın maça gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim.”

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Bu sektörde dost bulmak zor

Almanya’da Justin Timberlake ve Adele konserlerini izleyen Demet Özdemir, İstanbul’a döner dönmez yakın arkadaşı Birand Tunca ile buluştu. Özdemir çıkışta “Birand’la uzun zamandır görüşemiyorduk, buluşmamız bugüne nasip oldu” dedi.

Birand Tunca da arkadaşlıkları için şöyle konuştu: “Demet çoğu şeyimi bilir. 5 sene geçmiş aynı işi yapmamızın üzerinden. Bu sektörde arkadaş olabilmek çok zor. Arkadaşlıktan dostluğa geçiş de zor. Demet bunu kırabilenlerden biri.”

Lucas Torreira ile Devrim Özkan mutlu

Uzun çekin n’olur

Demet Özdemir, Birand Tunca’yla poz verirken arkadaşının uzun boylu olduğunu söyleyerek muhabirlere takıldı: “Beni de uzun
çekin n’olur!”

 

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Birand Tunca

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