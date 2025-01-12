Los Angeles'taki yangın ünlü çifti de vurdu! Kenan Doğulu: Her şey gitti... Bütün mahalle yerle bir oldu!

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İçerisinde Hollywood yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, büyük yangın Türk ünlülerin mülklerini de ulaştı.

Yangında evlerini kaybeden ünlüler arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da yer aldı. Ünlü çiftin Los Angeles'ta bulunan milyon dolarlık evi küle döndü.

Kenan Doğulu, Posta’ya yaptığı açıklamada, "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı" dedi.

YANGINLAR TAMAMEN SÖNÜNCE GİDECEKLER

Saat ve Doğulu çiftinin evlerinin bulunduğu sokaktaki tüm villalar yandı. Çift, yangınlar tamamen söndürdükten sonra evlerini görmeye gidecek.

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Ünlü çift, Los Angeles'taki evlerini yıllar önce 1 milyon 200 bin dolara satın almıştı.

YURT DIŞINDA EVİ OLAN ÜNLÜLER

Bazı isimler yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam oluşturmak amacıyla yurt dışında ev sahibi oldular... İşte yurt dışında evi bulunan ünlüler...

Hayallerinin peşinden gitti... Ünlü oyuncu Kanada'ya yerleşti!

Oyuncu Ayşegül Akdemir 2014 yılında Gökhan Şahin ile nikah masasına oturmuş çift kısa bir süre sonra da oğullarına kavuşmuştu. İstanbul'dan Urla'ya taşınan çift rotayı Kanada'ya çevirdi. Yönetmen olmak isteyen oyuncu Capilano Üniversitesi'ne kabul edildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Güldür Güldür Show ve Neşeli Hayat gibi projelerde yer alan Ayşegül Akdemir ailesiyle birlikte Kanada'ya yerleşti.

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KANADA'DA YENİ HAYAT

Anne olduktan hayata bakış açısı değişen oyuncu İstanbul’dan Urla'ya taşındı. Bir süre Urla’da sakin bir hayat süren çift yeni bir yolculuğa çıktı.

En büyük hayalini gerçekleştirmek isteyen Akdemir, Kanada'nın bilinen üniversitelerinden Capilano Üniversitesi'ne başvuruda bulundu. Ünlü oyuncunun başvurusu kabul edildi.

Eşi Gökhan Şahin'in de desteğini alan Akdemir, ailesiyle birlikte yeni bir maceraya atıldı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu yaptığı paylaşıma ‘yeni hayat’ notunu düştü.



BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR...

Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan en son 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası Miami’de ve Londra’da bir evi var.

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Okyanusla sınavım

Miami’ye tatile giden Seda Sayan, tatilden fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmıştı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, denize girip güneşin tadını çıkarmıştı. Miami'de deniz ve okyanusu gören bir evi olan Sayan dönem dönem Amerika'ya gidiyor.

KENAN DOĞULU - BEREN SAAT

Kenan Doğulu'da Amerika'da evi bulunan ünlülerden. Doğulu yıllın belli bölümlerini eşi Beren Saat ile orada geçiriyor. Sık sık Amerika'ya giden ünlü çift 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

SİBEL CAN

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Ünlü şarkıcı Sibel Can da Seda Sayan gibi Amerika-Miami'de evi olan ünlü isimlerden. Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer de yurt dışında tercihini İngiltere'den yana kullanan isimlerden. Bilginer'in Londra Notting Hill'de evi var.

YILMAZ ERDOĞAN

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da gayrimenkul zengini ünlülerden. Köyceğiz'de çiftlik ve film platosu bulunan Erdoğan'ın Amerika'da da bir evi bulunuyor.

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TARKAN

Pınar Dilek ile evlendikten sonra yılın belli bölümünü Türkiye'deki çiftliğinde geçiren Tarkan dönem dönem ailesiyle yurt dışına çıkıyor. Tarkan'ın da Amerika ve Almanya'da evleri var.

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Londra'da ev alan ünlüler kervanına Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifte de dahil oldu. Ünlü çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirmeye başladı.

