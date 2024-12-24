Londra'da sürpriz buluşma... 'Sihirli annemize kavuştuk'

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Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya ile Ceren'i Gizem Güven'in dostlukları yıllardır devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya tatile giden ikili dizide annelerini canlandıran ve Lonra’da yaşayan İnci Türkay'la buluştu.

Uzun bir aradan sonra bir araya gelen ekip, verdikleri pozları Instagram hesaplarından yayınladı.

"SİHİRLİ ANNEMİZ"

Buluşmadaki kareleri Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz." ifadelerini kullandı.

Gizem Güven ise; ‘Zaman geriye aksın ve bir süre öyle kalsın! Sizi çok seviyorum! Betüş’ümüze kavuştuk’ mesajını paylaştı.

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2003-2006 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Kimler geldi, kimler geçti...



Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti. Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı. İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.

Asmalı Konak

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı dizi, Kapadokya'nın ünlenmesine de sebep olmuştu. Meral Okay'ın yazar olarak bu kadronun içinde yer alması da başarıda önemli bir paya sahip. Asmalı Konak Hayat adıyla sinemaya da uyarlandı.

Doktorlar

Türkiye'de ekranın, tekrarları bile en çok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geçti Doktorlar... Dizinin kadrosunda yer alan isimler ünlülerine ün kattı. 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan ise oyunculuğu bıraktı.

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Avrupa Yakası

Gülse Birsel'in "ne yaparsa iyi yapar" unvanını almasına sebep olan dizilerin başında gelir. Oldukça iyi bir kadrosu olan dizide Ata Demirer'den Engin Günaydın'a, Gazanfer Özcan'dan Hasibe Eren'e kadar çok sayıda ünlü oyuncu yer almıştı.

Ezel

Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ve bıçkın delikanlı Kenan İmirzalıoğlu'nun fenomenler arasına girmiş dizisi. Arkadaşlarının ihanetine uğrayan 'Ezel' geçmişin intikamını almak için yemin etmiştir!

Arka Sokaklar

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"Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba" cümlesini defalarca duyduğumuz Arka Sokaklar hala ekranlarda yayın hayatına devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi her hafta zirvedeki yerini koruyor!

Aşk-ı Memnu

Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri ve dizinin çapkını Behlül rolündeki Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadığı yasak aşkı konu alan dizi geniş izleyici kitlesine sahipti. Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin de bulunduğu usta oyuncu kadrosu ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme", "Behlül kaçar!" replikleriyle akıllara kazındı.

Adanalı

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Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizide tanıdı çoğumuz Serenay Sarıkaya'yı. O şimdi Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından birisi... Dizide Sarıkaya, Kaynarca'nın canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi.

Binbir Gece

Şehrazat karakteriyle akıllara kazınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrolünü oynadığı Binbir Gece ilgiyle izlenen diziler arasındaydı. Hatta dizinin konusu dünyanın birçok ülkesini de etkisi altına aldı.

Ekmek Teknesi

Kuzguncuk'ta çekilen Ekmek Teknesi de fenomen diziler arasında yer alıyor. Heredot Cevdet, Kirli, Bican, Korkut, Celal ve Ölü ise dizideki efsane karakterler.

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Tatlı Hayat

Türkan Şoray ve Haluk Bilginer gibi efsane oyuncuların bir arada yer aldığı, adı gibi tatlı sit-com.

İçerde

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un yer aldığı polisiye dizisi bir döneme damga vurdu. Babasının intikamını almak isteyen Sarp gizli polis olarak mafyanın içine sızar ve olaylar gelişir...

Yabancı Damat

Geniş oyuncu kadrosu, Yunanistan'a kadar uzanan hikayesi ve oyunculuk adına oldukça doyurucu şiveleriyle ünlü bir diziydi. Başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik vardı.

Kavak Yelleri

Pelin Karahan, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'yi seyirciye tanıtan dizi.

Hatırla Sevgili

Beren Saat'in Bihter Ziyagil olmadan önceki hayatını izleyicilere sunan dizi... Siyasi görüşlerinin farklı olması sebebiyle araları açılan iki eski dostun çocuklarının birbirlerine aşık olması ve dönemin siyasi gelişmelerinden etkilenen aşklarını seyrettik hayranlıkla.

Muhteşem Yüzyıl

Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı dizi sadece ülkemizde değil dünyada da efsane diziler arasında yerini aldı. Muhteşem Yüzyıl geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra Meryem Uzerli'ye de şöhretin kapılarını açtı.

Kurtlar Vadisi

Polat Alemdar karakteriyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı dizi bir dönemin en çok izlenen yapımıydı. Mafyanın içine sızmış devlet görevlisi Polat Alemdar'ın tek bir amacı vardı yeraltı dünyasındaki kirli oyunları bitirmek!

Hayat Bilgisi

Perran Kutman'ın Afet Hoca olarak başrol oynadığı dizi kadroda yer alan Gökçe Bahadır'ın ekranda yıldızını parlattı. Bu dizinin ardından Yaprak Dökümü ile kariyerinin en hafızalara kazınan karakterlerinden birini oynadı.

7 Numara

Sıradan ailelerden gelen gençlerin günlük hayattaki hikayeleri üzerine kurulu bir diziydi. İzleyiciyi gülümseten bazen de düşündüren bir yapım olarak akıllarda kaldı.

Cennet Mahallesi

Alişan ve Çağla Şıkel ikilisinin dostluğunu bugünlere getiren dizide Zeki Alasya ve Müjdat Gezen'in yanı sıra Melek Baykal da yer alıyordu.

Çocuklar Duymasın

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizi, ekranın en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olarak tarihe geçti.

Arka Sıradakiler

Belki de kimsenin lisesi öyle değildi. Ama bu dizi gerçekten çok sevildi ve ülkenin en çok izlenen okul dizilerinden birisi olmayı başardı.

Selena

SE - LE - NA! Sinem Kobal büyüdüğünde ve bir dizide başrol olduğunda ise yıl 2006'ydı. Biraz kurgu biraz yurt dışı versiyonlardan destekle; çocuklar arasında epey popüler bir dizi oldu.

Hepsi 1

Şarkılarının yanı sıra dizileriyle de zamanının popüler grubu olan Hepsi üyelerinin yer aldığı gençlik dizisi çok sevildi.

Akasya Durağı

Çiçek Taksi ile başlayan taksi dizileri furyasının 2000'li yıllardaki temsilcisi olan dizide rahmetli Zeki Alasya da oynuyordu. "Hallederiz Kadir" olarak ün yapmış Levent Ülgen de dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçı bu dizide yer aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Küçük oyuncusu Osman'ın izleyenleri gözyaşlarına boğduğu dizi... Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrolünü paylaştığı dram ağırlıklı dizi unutulmazlar arasında yerini aldı.

Yalan Dünya

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı nişanlısını yan komşusundan uzak tutmaya çalışan Nurhayat'ın çabasını izlediğimiz, izlerken kahkalara boğulduğumuz komedi dizisi...

Ulan İstanbul

İstanbul'da bir dolandırıcılık çetesinin lideri olan Kandemir, yanında yetiştirdiği ekibiyle kendine özgü tarzı ve ilkeleri olan soygunlar yapmaktadır. Ekibin temel felsefesi; "Adaletli Çalmak" olan hem güldüren hem üzen diziler arasında yer aldı.

Suskunlar

Sleepers filminden uyarlanan, dört küçüğün geleceğe taşıdığı büyük hikayeyi konu edinen Suskunlar dizisi de izleyenleri ağlatmaktan geri kalmadı.