Londra konserinin albümü geliyor

BİR BÜYÜLÜ GECE

Yalın, müzik tarihinin en prestijli sahnelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en önemli isimlerini ağırlayan Royal Albert Hall’de geçen eylül ayında konser vermişti. Ünlü popçu, “Bir Büyülü Gece” konseptli o konseri şimdi bir albümle taçlandırıyor.

KLİPLERİYLE YAYINLANACAK

Sahnede 43 müzisyenin yer aldığı Royal Albert Hall konseri sırasında 96 kanal çoklu ses kaydı alındı ve gece 15 kamera tarafından kaydedildi. Yalın’ın konserde seslendirdiği şarkılar, önümüzdeki haftalarda konserden görüntülerle hazırlanan kliplerle birlikte dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak.

