×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Londra konserinin albümü geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Yalın#Londra Konseri#Yeni Albüm
Londra konserinin albümü geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:52

Yalın’ın “Bir Büyülü Gece” konseptiyle Londra’nın efsanevi salonu Royal Albert Hall’de verdiği konserin albümü çıkıyor. Ünlü popçunun konserde söylediği şarkılar, yakında klipleriyle birlikte yayınlanacak.

Haberin Devamı

BİR BÜYÜLÜ GECE

Yalın, müzik tarihinin en prestijli sahnelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en önemli isimlerini ağırlayan Royal Albert Hall’de geçen eylül ayında konser vermişti. Ünlü popçu, “Bir Büyülü Gece” konseptli o konseri şimdi bir albümle taçlandırıyor.

Londra konserinin albümü geliyor

KLİPLERİYLE YAYINLANACAK

Sahnede 43 müzisyenin yer aldığı Royal Albert Hall konseri sırasında 96 kanal çoklu ses kaydı alındı ve gece 15 kamera tarafından kaydedildi. Yalın’ın konserde seslendirdiği şarkılar, önümüzdeki haftalarda konserden görüntülerle hazırlanan kliplerle birlikte dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak.

Haberin Devamı

Londra konserinin albümü geliyor

Gözden KaçmasınLondrada büyülü geceLondra'da büyülü geceHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalın#Londra Konseri#Yeni Albüm

BAKMADAN GEÇME!