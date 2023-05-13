Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma

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Yasmin Erbil, mekândan ayrılan Yiğit Poyraz’la dışarıda kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sevgilisinin elinden montunu alan genç kadın daha sonra mekâna döndü. Arkasından giden Yiğit Poyraz ise hararetli bir konuşmanın ardından valeden aracını alıp tek başına uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül önceki gün Etiler Akm Yanında da bir erkek arkadaşı vardı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Gönül, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak AVM’den ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan temsilcisi Milan ve Inter karşı karşıya geldi. Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan maçı Yağmur Tanrısevsin de tribünden izledi.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendisini maça davet eden Off-White markasına teşekkür etti.
Yıllar önce Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle ünlenen Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kariyerine devam edebilmek için kolları sıvamıştı.
İşe fazla kilolarından başlayan ve 20 kilo veren oyuncu, daha sonra saç ektirdi. Kural, yeni halini “Merhaba” notuyla Instagram’da paylaştı.
Çağla Şıkel, önceki gece sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler’deki bir mekândaydı.
Edis’in de eşlik ettiği çift, çıkışta sorular karşısında gülümsemekle yetindi. Araçlarına binerek uzaklaşan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli’nin ardından mekândan ayrılan Edis de soruları yanıtsız bıraktı.
Melek Mosso, Quality of Magazine tarafından düzenlenen ödül töreninde ‘yılın en iyi kadın şarkıcısı’ ödülünü aldı.
Törene sevgilisi Serkan Sağdıç ile katılan ünlü şarkıcı, gecede onunla verdiği pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.