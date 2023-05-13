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Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma

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#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Bebek
Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 14:29

Yasmin Erbil, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit Poyraz ile önceki gün Lucca’daydı.

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Yasmin Erbil, mekândan ayrılan Yiğit Poyraz’la dışarıda kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sevgilisinin elinden montunu alan genç kadın daha sonra mekâna döndü. Arkasından giden Yiğit Poyraz ise hararetli bir konuşmanın ardından valeden aracını alıp tek başına uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

RAHATSIZ OLDU
RAHATSIZ OLDU

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül önceki gün Etiler Akm Yanında da bir erkek arkadaşı vardı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Gönül, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak AVM’den ayrıldı.

YARI FİNALİ YERİNDE İZLEDİ
YARI FİNALİ YERİNDE İZLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan temsilcisi Milan ve Inter karşı karşıya geldi. Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan maçı Yağmur Tanrısevsin de tribünden izledi.


Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendisini maça davet eden Off-White markasına teşekkür etti.

İŞTE YENİ ARDA
İŞTE YENİ ARDA

Yıllar önce Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle ünlenen Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kariyerine devam edebilmek için kolları sıvamıştı.


İşe fazla kilolarından başlayan ve 20 kilo veren oyuncu, daha sonra saç ektirdi. Kural, yeni halini “Merhaba” notuyla Instagram’da paylaştı.

BİRLİKTE EĞLENDİLER
BİRLİKTE EĞLENDİLER

Çağla Şıkel, önceki gece sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler’deki bir mekândaydı.


Edis’in de eşlik ettiği çift, çıkışta sorular karşısında gülümsemekle yetindi. Araçlarına binerek uzaklaşan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli’nin ardından mekândan ayrılan Edis de soruları yanıtsız bıraktı. 

ÖDÜL SEVİNCİ
ÖDÜL SEVİNCİ

Melek Mosso, Quality of Magazine tarafından düzenlenen ödül töreninde ‘yılın en iyi kadın şarkıcısı’ ödülünü aldı.


Törene sevgilisi Serkan Sağdıç ile katılan ünlü şarkıcı, gecede onunla verdiği pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRAHATSIZ OLDU
timelineYARI FİNALİ YERİNDE İZLEDİ
timelineİŞTE YENİ ARDA
timelineBİRLİKTE EĞLENDİLER
timelineÖDÜL SEVİNCİ

 

 

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#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Bebek

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