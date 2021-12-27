Linet: Taraftarlığı sevmiyorum

Haberin Devamı

Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için “X Factor” yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi verdi.

Üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, “Yarışma hâlâ devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, sözlerine şöyle devam etti: “Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek.”