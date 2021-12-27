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Linet: Taraftarlığı sevmiyorum

#Linet#Linet Kimdir#Gürcistan
Linet: Taraftarlığı sevmiyorum
Behlül AYDIN

Linet, önceki akşam Gürcistan’ın Batum şehrinde konser verdi. Princess Wyndham Hotel’in 5’inci kuruluş yıldönümü kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, sahne öncesinde de soruları yanıtladı.

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Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için “X Factor” yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi verdi.

Üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, “Yarışma hâlâ devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum” diye konuştu.

Linet: Taraftarlığı sevmiyorum

Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, sözlerine şöyle devam etti: “Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek.”

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