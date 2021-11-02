Linet kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Linet kimdir sorusu, son günlerde magazin gündeminde yer almasının ardından araştırılmaya başlandı. Linet’in nereli olduğu ve yaş merak ediliyor. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanan Linet, Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir. İşte 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya gelen ünlü ismin biyografisi

LİNET KİMDİR?

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmıştır.

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2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.