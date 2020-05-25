Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir nereli ve kaç yaşında?
Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza, TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmasıyla birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Türkiye'de dünyaya gelen ve yurt dışında mutfak sanatları anlamında eğitim alan Gabriele Sponza, dünya çapında derecelendirilmiş restoranlarda çalıştı. Fransız, İtalyan ve Türk Mutfağına has lezzetlere kendi mutfağında yer veren Gabriele Sponza, birikimlerini öğretim üyesi olarak katıldığı bir okulda öğrencilerine aktarmaktadır. Peki, TV8 ekranlarında yeni başlayan Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o bilgiler
Lezzet Düşkünleri programının sunucusu Gabriele Sponza 1982 İzmir doğumludur.
Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa’nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti. Türkiye’ye geri döndükten sonra İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda bulunan Clement’s Restoran’ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant’ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza’nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.
Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır. Eş zamanlı olarak bir yemek kanalında izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri lokal malzemeler kullanarak kendi yaratıcı dokunuşuyla sunmaktadır.
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