×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde!

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Kaya#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka
Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 08:25

Yaz sezonunu Çeşme’de geçiren Hazal Kaya önceki gün kızı Leyla ile birlikte Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi. Kızını denize sokan Hazal Kaya’ya bakıcısı yardımcı oldu.

Haberin Devamı

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla ile birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu önceki gün kızı Leyla ile Alaçatı’daki bir plajda objektife takıldı. Kızını denize sokan Hazal Kaya’ya bakıcısı yardımcı oldu.

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Ünlü oyuncu kızıyla ilgilenirken keyifli anlar yaşadı. Kaya, daha sonra kızını bakıcısına emanet ederek tek başına yüzdü. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu fit haliyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Teknede aşk

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Göcek’te tekne tatili yapıyor. Çiftin romantik halleri önceki gün objektife böyle takıldı.

Haberin Devamı

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Hafsanur Sancaktutan, gün boyu telefon görüşmesi yaptı. Sevgilisini de ihmal etmeyen oyuncu, Aka’nın saçlarını okşadı. Kubilay Aka da sevgilisine öpücükle karşılık verdi. (Tolga BOZDUMAN)

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Kısa mola

Best Model of The World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, Çeşme tatiline devam ediyor.

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Ünlü oyuncu ve model önceki gün The Beach of Momo’da arkadaşlarıyla denize girdi. Birkaç gün tatil yapacağını belirten Karalar, daha sonra çekimleri için İstanbul’a döneceğini söyledi. (Deniz BOY)

Bu kez baş başa

Ünlü oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Çeşme tatiline devam ediyor.

Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde

Haberin Devamı

Geçen hafta kızlarıyla deniz keyfi yaparken objektife takılan ünlü çift bu kez baş başa vakit geçirdi. Sinem Kobal eşiyle romantik pozlarını sosyal medya hesabında kalp emojisi koyarak paylaştı. İkilinin kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Kaya#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka

BAKMADAN GEÇME!