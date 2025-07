Leyla’nın deniz keyfi... Hazal Kaya ve kızı tatilde!

Haberin Devamı

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla ile birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu önceki gün kızı Leyla ile Alaçatı’daki bir plajda objektife takıldı. Kızını denize sokan Hazal Kaya’ya bakıcısı yardımcı oldu.

Ünlü oyuncu kızıyla ilgilenirken keyifli anlar yaşadı. Kaya, daha sonra kızını bakıcısına emanet ederek tek başına yüzdü. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu fit haliyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Teknede aşk

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Göcek’te tekne tatili yapıyor. Çiftin romantik halleri önceki gün objektife böyle takıldı.

Haberin Devamı

Hafsanur Sancaktutan, gün boyu telefon görüşmesi yaptı. Sevgilisini de ihmal etmeyen oyuncu, Aka’nın saçlarını okşadı. Kubilay Aka da sevgilisine öpücükle karşılık verdi. (Tolga BOZDUMAN)

Kısa mola

Best Model of The World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, Çeşme tatiline devam ediyor.

Ünlü oyuncu ve model önceki gün The Beach of Momo’da arkadaşlarıyla denize girdi. Birkaç gün tatil yapacağını belirten Karalar, daha sonra çekimleri için İstanbul’a döneceğini söyledi. (Deniz BOY)

Bu kez baş başa

Ünlü oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Çeşme tatiline devam ediyor.

Haberin Devamı

Geçen hafta kızlarıyla deniz keyfi yaparken objektife takılan ünlü çift bu kez baş başa vakit geçirdi. Sinem Kobal eşiyle romantik pozlarını sosyal medya hesabında kalp emojisi koyarak paylaştı. İkilinin kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.